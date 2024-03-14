Завершился 749-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 13 марта рассказал телеграм канал РИА Новости.
Российские военные поразили ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области, сообщили в сводке Минобороны России.
В Новопавловке на территории ДНР уничтожены два украинских Ми-8, за сутки сбиты 136 украинских дронов, сообщили в Минобороны.
Российская армия заняла более выгодные рубежи и позиции на донецком и южно-донецком направлениях, на авдеевском улучшила положение по переднему краю.
Российские войска прорвали линию фронта на нескольких участках в Запорожской области, сообщил РИА Новости Рогов.
Четыре украинских дрона атаковали территорию НПЗ в Рязани, горение было потушено на двух резервуарах, пострадали трое, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Российская ПВО за сутки сбила более 70 украинских беспилотников над регионами страны.
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