реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Завершился 749-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Завершился 749-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 13 марта рассказал телеграм канал РИА Новости.

Российские военные поразили ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области, сообщили в сводке Минобороны России.

В Новопавловке на территории ДНР уничтожены два украинских Ми-8, за сутки сбиты 136 украинских дронов, сообщили в Минобороны.

Российская армия заняла более выгодные рубежи и позиции на донецком и южно-донецком направлениях, на авдеевском улучшила положение по переднему краю.

Российские войска прорвали линию фронта на нескольких участках в Запорожской области, сообщил РИА Новости Рогов.

Четыре украинских дрона атаковали территорию НПЗ в Рязани, горение было потушено на двух резервуарах, пострадали трое, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Российская ПВО за сутки сбила более 70 украинских беспилотников над регионами страны.

Еще читают

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , алтай новости происшествия ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

По данным ФНС, бюджет в 2023 году не получил НДС из десяти…

В 2023 году в десяти российских регионах размер вычетов по налогу на добавленную стоимость…

Алиев: позиция Франции по Карабаху противоречит взгляду мировой общественности

Позиция Франции по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе полностью противоречит со взглядом…

Телеведущая Юлия Барановская вышла на публику в облегающем платье

Телеведущая Юлия Барановская стала гостьей вечеринки по случаю Масленичной недели, которая…

Волочкова рассказала, что балетмейстер Касаткина помогала ей в сложные времена

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета, артистка Наталия Касаткина,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp