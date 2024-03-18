Завершился 753-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

Об основных событиях специальной военной операции России на Украине за 17 марта рассказал телеграм канал РИА Новости.

Группировка «Восток» освободила Мирное в Запорожской области.

Российские войска отразили 13 контратак противника, потери Киева составили более 800 солдат.

Поражены места сборки и испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T в Одесской области, цех сборки беспилотников в Черниговской области.

Отражены атаки и пресечены все попытки проникновения на территорию России украинских ДРГ в районе белгородской Козинки, уничтожены ещё до 65 боевиков, сбит летевший в эту стороны украинский вертолет Ми-8.

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Взято отсюда.

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