Завершился региональный этап шахматного турнира Росгвардии

Фото: Эдуард Кротов

В столице Алтайского края завершилось ежегодное шахматное первенство среди региональных подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации. Участие в спортивном турнире приняли представители 12 ведомственных команд. Главным судьей соревнований стал заместитель начальника территориального управления полковник Денис Кушнарев. Выступая перед участниками игр с приветственной речью, он подчеркнул уникальность шахматного спорта, который позволяет сотрудникам и военнослужащим Росгвардии развивать свои интеллектуальные способности и навыки критического мышления. Для определения победителя росгвардейцам предстояло сыграть блиц-партии в командном зачете по двум подгруппам и за личное первенство. В соревнованиях по круговому принципу каждый из участников сыграл друг с другом, каждая партия длилась 10 минут. По итогам турнира среди подразделений первой группы лучшей стала команда ОМОН «Алтай», второе место завоевали представители СОБР «Скала», третье – краевого управления вневедомственной охраны. Во второй подгруппе победу заслуженно одержали шахматисты Управления Росгвардии по Алтайскому краю. Второе место заняла – сборная команда Центра лицензионно-разрешительной работы; третье – военнослужащие группы технического обеспечения территориального управления. В личном зачете соревнований лучшими шахматистами турнира стали майор полиции Николай Ольховатский, старший сержант Алексей Потлов и подполковник Руслан Кудрявцев, одержавшие максимальное количество побед. В конце января сильнейшие игроки регионального этапа ведомственного первенства отправятся в город Иркутск, где представят Алтайский край на шахматном турнире Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Взято отсюда.

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