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«Завывало как в аду». Смотрим, что ураган натворил в Алтайском крае за ночь: фото и видео

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Жители Барнаула испугались январского грома

«Завывало как в аду». Смотрим, что ураган натворил в Алтайском крае за ночь: фото и видео

В ночь на четверг, 11 января, по Алтайскому краю пронесся мощный ураган. Ветер сносил всё вокруг со скоростью 126 километров в час. Незадолго до этого синоптики краевого Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение. Кроме шквалистого ветра обещали метель, грозы с дождем и сильный гололед на дорогах. Также сегодня в крае похолодало до -11 ℃.

Несколько дней назад специалисты ЦГМС говорили NGS22.RU:

— Всё дело в циклоне, который движется с юго-запада в сторону нашего края. Дальше он пойдет на северо-восток. С ним к нам придет потепление до плюсовых температур, осадки в виде мокрого снега и шквалистый ветер.

Губернатор Виктор Томенко ввел режим повышенной готовности.

— Пока [в крае] действует штормовое предупреждение из-за ветра. Надеемся, что он будет не такой разрушительный, как осенью. Осадки [прогнозируем] небольшие. Зато метели — да, ожидаются, — рассказали синоптики.

Наутро после урагана жители края и его столицы показывают в соцсетях, что произошло. В телеграм-канале «В курсе 22» люди публикуют кадры грозы.

— Год начался феерично, — пишет Макс Решетченко в комментариях к посту.

Еще он советует достать коньки и «еху-у-у-у». Но не все хотят гулять в такую погоду. Например, жители Кулундинского района показали, как быстро дождь сменился метелью.

— Погода такая разная, — пишет автор видео.

Почти в 170 населенных пунктах края отключился свет (куда обращаться, NGS22.RU уже писал). На сайте краевого ГУ МЧС говорится, что крыши многих зданий, в том числе административных, повреждены.

— На трассах действовали ограничения, автобусы междугороднего следования с пассажирами пережидали непогоду на стоянках.

Ранее в регионе перекрывали важнейшие дороги. Сейчас движение восстановлено, сообщается на сайте «Алтайавтодора».

Но без аварий не обошлось — всё из-за сильного гололеда на дорогах. Так, на погранпункте «Веселоярск» фура слетела в кювет. Очевидцы показали, что стало с грузовиком, в паблике «Блогерша Рубцовск» во «ВКонтакте».

В Рубцовске ветер дул со скоростью 112 километров в час, пишет паблик «Погода и природа Алтая» во «ВКонтакте». Суточный перепад температур в крае был в пределах 30 градусов.

В комментариях к посту жители региона жаловались на страшный бушующий ветер.

— Сегодня ночью какое-то мракобесие было. Что творится с природой и погодой? Страшно даже, — пишет Алина Присекина.

— А меня сдуло между домами, — делится Koshkin Sobak.

— Завывало как в аду, — добавляет Жанна Бердюгина.

Но кому-то пришлись по душе январские грозы.

— А мне очень нравится штормовое предупреждение в Алтайском крае, солеными ветрами веет, пиратами, — написал Иван Петров.

Краевая столица утром 11 января застряла пробках, которые, по данным 2ГИС, составили 9 баллов. В Барнауле было несколько аварий из-за скользких дорог.

Кроме того, несколько светофоров сломались, не выдержав стихии. Их пока не починили, говорится на сайте мэрии. Сотрудники профильных ведомств просят жителей Алтайского края быть осторожнее.

Взято Источник
11.01.2024

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