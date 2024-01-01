Зажаты в покореженном авто. Серьезное ДТП с пятью пострадавшими произошло на Алтае

Авария произошла недалеко от поселка Черницк, потребовалась помощь спасателей

Фото: МЧС России по Алтайскому краю

Серьезное ДТП произошло 1 январе недалеко от поселка Черницк в Алтайском крае. В результате столкновения двух автомобилей в одном из них пассажиры оказались зажаты. Чтобы их вызволить потребовалась помощь сотрудников МЧС. Об этом в своем telegram-канале сообщает пресс-служба регионального МЧС.

“Травмы получили пять человек, двое из них госпитализированы в лечебные учреждения. Сотрудниками была проведена деблокировка пострадавших из поврежденных автомобилей, стабилизация транспортного средства и смыв легковоспламеняющихся жидкостей с проезжей части”, – уточнили в ведомстве.

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