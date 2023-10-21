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Заждались? Русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Запад в лёгкой панике: через всю Россию на фронт следует тысяча вагонов с оружием. И это ещё один сигнал о том, что русская армия только начинает работать в зоне СВО по-взрослому. Пишет Царьград.

Русская армия перешла к активной обороне. Именно так охарактеризовал происходящее на фронте президент России Владимир Путин. На практике это огромные потери украинской армии, постоянные русские атаки, не прекращающаяся канонада РСЗО и артиллерии, полуторатонные бомбы и медленное, но продвижение русских сразу на нескольких участках.

Но наступление ещё не начиналось…

В тылу зоны спецоперации сосредоточены огромные резервы живой силы. Запад знает об этом и слегка паникует. Ну а Киев паникует уже даже не слегка.

Ко всему прочему, американская разведка доложила: из Северной Кореи после визита Ким Чен Ына в Россию на железнодорожные составы погрузили 1000 контейнеров. Эти длиннейшие поезда сейчас следуют через русские земли. Куда? Запад не знает.

Настоящее направление русского наступления держится в тайне. Северокорейские боеприпасы в изрядном количестве нам точно пригодятся – они подходят для всего советского и большей части современного вооружения.

Кто-то говорит, что русская армия будет до конца освобождать Авдеевку. Кто-то – что отрезать украинскую армию от русских регионов в Харьковской области. А кто-то уже замахнулся и на Одессу: лишить Украину выхода к морю – и всё, можно считать, что в СВО произошёл настоящий перелом.

Но куда идут 1000 вагонов от Ким Чен Ына, Запад узнает не сейчас. Потом, когда будет поздно.

Три “котла”, о которых не пишут в сводках СВО

Русская армия закрывает противника в трёх “котлах”. Об этом рассказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. Он считает, что Украина вынуждена отправлять в “котлы” резервы, чтобы удержать свои позиции.

Русские перешли в новую фазу ведения боевых действий, они контролируют поле боя. В скором времени будут освобождены новые территории.

Тем временем, Запад увидел “начинку” русских “Калибров” и ахнул

Военкор медиагруппы “Россия Сегодня” Фёдор Громов рассказал о зраде на Западе. Там увидели “начинку” одной из русских ракет, возможно “Калибра”, и ахнули. Оказалось, “мозги” у неё русские на все 100%.

ФОТО: ILYA GALAKHOV/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

город Горняк

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