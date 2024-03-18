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Здание барнаульского Горного училища стало вдвое дешевле

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Новый собственник должен отреставрировать объект до весны 2030 года

Здание барнаульского Горного училища стало вдвое дешевле

Барнаульское горное училище / Фото: historical-baggage.ru

Стоимость выставленного на продажу здания барнаульского Горного училища стало вдвое дешевле. Об этом сообщает “Алтапресс”.

Разрушающийся объект выставили на продажу в 2023 году. Два аукциона не состоялись, потому что никто не захотел приобретать здание и участок за 66 миллионов рублей.

Третий аукцион состоится 26 апреля. К этому времени лот подешевел вдвое. Теперь его пытаются продать за 32,5 млн рублей.

Новому собственнику объект достанется на жестких условиях. Его нужно будет отреставрировать до весны 2030 года.

Горняк22

Источник

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