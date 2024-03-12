Рассказываем, в чем польза таких тренировок

Занятия аквааэробикой / Фото предоставлено Натальей Дресвиной

Сегодня очень популярна аквааэробика. Это эффективные и приятные занятия в воде под ритмичную музыку. Комплекс физических упражнений направлен на оздоровление всего организма, получение положительных эмоций и отличного настроения. В Барнауле такие занятия проводит тренер Наталья Дресвина. Она ведет женские группы без возрастных ограничений.

Чем полезны занятия аквааэробикой?

Упражнения в воде помогают:

проработать все группы мышц;

укрепить мышечный корсет спины;

проработать и укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную систему;

профилактировать варикоз;

снять отечность;

снизить вес;

побороть хроническую усталость, напряжение и стресс;

получить прилив сил и энергии;

улучшить сон.

Где проходят занятия?

В Барнауле позаниматься аквааэробикой можно в аквапарке ТРЦ “Европа” на Павловском тракте, 251в/2.

Запись на занятия по WhatsApp* (+7-902-145-01-01).

* WhatsApp (“Ватсап”)

Дресвина Наталья Анатольевна

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город Горняк



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