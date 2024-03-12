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Здоровье и красивая фигура. Где в Барнауле проводят занятия по аквааэробике?

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Здоровье и красивая фигура. Где в Барнауле проводят занятия по аквааэробике?

Занятия аквааэробикой / Фото предоставлено Натальей Дресвиной

Сегодня очень популярна аквааэробика. Это эффективные и приятные занятия в воде под ритмичную музыку. Комплекс физических упражнений направлен на оздоровление всего организма, получение положительных эмоций и отличного настроения. В Барнауле такие занятия проводит тренер Наталья Дресвина. Она ведет женские группы без возрастных ограничений.

Чем полезны занятия аквааэробикой?

Упражнения в воде помогают:

  • проработать все группы мышц;
  • укрепить мышечный корсет спины;
  • проработать и укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную систему;
  • профилактировать варикоз;
  • снять отечность;
  • снизить вес;
  • побороть хроническую усталость, напряжение и стресс;
  • получить прилив сил и энергии;
  • улучшить сон.

Где проходят занятия?

В Барнауле позаниматься аквааэробикой можно в аквапарке ТРЦ “Европа” на Павловском тракте, 251в/2.

Запись на занятия по WhatsApp* (+7-902-145-01-01).

* WhatsApp (“Ватсап”)

Дресвина Наталья Анатольевна

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город Горняк

Источник

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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