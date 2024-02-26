Зеленский: еще в 2019 году Путин призывал к прекращению огня в Донбассе

Зеленский также затронул осеннее контрнаступление и заявил, что планы ВСУ были на столе в Кремле еще до начала операции

Президент России Владимир Путин в 2019 году призывал прекратить огонь в Донбассе, заявил в ходе форума “Украина. 2024 год” украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает “Газета.ру”. Глава Украины также поделился своим мнением о неэффективности минских соглашений по выводу войск, утверждая, что даже в случае продолжения их вывода конфликт между Киевом и Москвой остался бы замороженным еще на десятилетия.

Зеленский напомнил, что на встрече в рамках нормандского формата в 2019 году Владимир Путин лично попросил прекратить боевые действия на юго-востоке Украины. Во время длительного разговора с российским лидером Зеленский в свою очередь высказал свою позицию относительно неэффективности минских соглашений по выводу войск.

“Я сказал ему, что мы еще 20 лет будем [войска] отводить. Это все еще мы 20 лет будем находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы общались”, — поделился Зеленский.

“Несколько месяцев что-то работало, вроде как были попытки, но потом были потери. <…> Это все было как в другой жизни, по-другому абсолютно”, — добавил Зеленский. При этом он отметил, что вопрос о прекращении огня поднимался постоянно.

Когда Зеленского спросили, ответил бы он на звонок Путина в середине ночи или нет, пошутил:

“У него ведь нет мобилки. Как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года я не работаю”.

Президент Украины считает, что его переговоры с Путиным сейчас не имеют смысла, поскольку, по его мнению, президент России предпочитает “игнорировать мнения других и не признавать свои ошибки”.

Зеленский выразил мнение, что Путин стремится управлять Россией до 2030 года, а это “не очень” устраивает Украину.

“Мы бы хотели закончить с ним раньше”, — добавил Зеленский.

В ходе пресс-конференции президент Украины также рассказал о подготовке нового контрнаступления и пояснил, что из-за утечки информации о прошлом контрнаступлении, по грядущему будет подготовлено несколько планов.

“У нас был кулак для контрнаступления. До сегодняшнего дня из того пакета четыре бригады голые. Четыре бригады без техники, о которой договорились, подписали, пожимали руки. Не доехала. <…> Наши контрнаступательные действия осенью прошлого года были на столе в Кремле до того, как начались. Точка”, – сказал он.

Об утечке планов ВСУ по контрнаступлению стало известно весной 2023 года. Тогда в сеть попали секретные документы, в которых были расписаны сроки подготовки, комплектования техникой и боеприпасами к весеннему контрнаступлению девяти бригад ВСУ, которые тренируют и экипируют США с союзниками.

Согласно обнародованным материалам, шесть из этих бригад должны были быть готовы к 31 марта, еще три — к 30 апреля.

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Взято отсюда