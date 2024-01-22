Зеленский хочет ввести множественное гражданство для всех, кроме граждан РФ

Президент Украины предложит ввести возможность украинского гражданства для всех стран мира, кроме России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внесет сегодня в Верховную раду законопроект, который введет в стране институт множественного гражданства. Согласно проекту, украинский паспорт смогут получить в разных странах мира, за исключением Российской Федерации, пишет ТАСС.

“Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который даст возможность принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства”, – заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, это позволит предоставить гражданство “всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира”, за исключением граждан России, которую Зеленский назвал “страной-агрессором”.

Этот законопроект также позволит получить украинское гражданство иностранным наемникам, участвующим в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины.

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Взято отсюда