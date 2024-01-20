Главное, что случилось за эти сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 января.

Новые иноагенты

Российский Минюст расширил список иноагентов. В перечень вошли:

социолог Григорий Юдин;

активистка Евгения Чирикова;

журналистка Лола Тагаева;

политик Владислав Живица;

блогер Владислав Олейник;

лекторий «Живое слово»;

» Комитет ингушской независимости».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подготовил законопроект, который предлагает конфисковывать имущество за распространение фейков о ВС РФ. По сообщению Володина, он внесет его на рассмотрение 22 января мента Вячеслав Володин.

Компания Qiwi продаст свои российские активы гонконгской компании. При этои владелец компании — глава самой Qiwi. Таким образом компания разделит российский и международный бизнес Qiwi, так как развитие бизнеса в России и мире требует «разных подходов и стратегий». Сделку уже одобрили российские регуляторы, ее цена составит 23,75 миллиарда рублей.

Атаки ВСУ

ВСУ атаковали белгородское село Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе. По информации губенрнатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

Минобороны сообщило, что сбило дрон в Брянской области. Там также без пострадавших.

Внешняя политика

Украинские политики дали ряд резонансных интервью.

Президент Владимир Зеленский сказал британскому телеканалу Channel 4, что не видит шансов на мирные переговоры с Владимиром Путиным, и подчеркнул, что для Украины жизненно важна поддержка западных стран.

Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского, поговорил с изданием Bild. Он рассказал, что возможность отправки на Украину военных из других стран не обсуждается, и что Россию изолировать не удалось.

— Обсуждаются оружие и санкции с целью изоляции России — содержательно, дипломатично, но это пока не привело к результатам, — передат слова Подоляка ТАСС.

Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, дал интервью испанской газете El Mundo. В нем он назвал украинское контрнаступление «довольно успешным» — с учетом имевшихся у страны возможностей. Он добавил, что Украина «по-прежнему возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы».

— Ожидания должны соответствовать возможностям, — заявил Ермак.

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21.01.2024