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Зеленский заявил, что главная цель ВСУ в 2024 году – изоляция Крыма

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Зеленский заявил, что главная цель ВСУ в 2024 году - изоляция Крыма

По его словам это необходимо, чтобы уменьшить количество российских атак с этой стороны

Как сообщает издание “Коммерсантъ”, президент Украины Владимир Зеленский предпримет попытки в 2024 году, чтобы обеспечить полнейшую изоляцию Крыма. По его словам, это чрезвычайно важно для украинской стороны.

Согласно выдержкам из его интервью “The Economist”, сроки достижения целей ВСУ установлено не будет. Президент Украины больше не решается “устанавливать временные рамки и давать обещания» касательно территориальных вопросов.

По словам Зеленского, Крым и Черное море станут “центром притяжения” военных усилий Киева, и будущую операцию ВСУ против Крыма он уже назвал “примером для всего мира”.

Тем не менее, после крупного провала украинского контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в собственных наступательных операциях, подчеркивают “РИА Новости”.  Так, ранее Сергей Шойгу, министр обороны доложил президенту Путину, что подразделения Вооруженных сил России полностью освободили Марьинку в ДНР.

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Взято отсюда

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