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Зеленский назвал Крымский мост целью ВСУ

редактор01 mins

Новый теракт произошел ранним утром 17 июля. В результате происшествия погибли двое взрослых, пострадал один ребенок – он в реанимации

Фото: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую надо нейтрализовать. Об этом сообщает URA.RU.

“Понятно, что это [Крымский мост] наша цель. И каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована”, – заявил он.

Напомним, что новый теракт произошел ранним утром 17 июля. В результате происшествия погибли двое взрослых, пострадал один ребенок – он в реанимации.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй – в ноябре. Всего на восстановление объекта потребуется от 1 до 1,3 млрд рублей. 

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