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Зеленский отверг предложение Эрдогана об участии России в мирном саммите

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Президент рассчитывает на “справедливый мир для Украины”

Зеленский отверг предложение Эрдогана об участии России в мирном саммите

Владимир Зеленский во время брифинга с Реджепом Эрдоганом / Кадр: YouTube

8 марта президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле заявил о готовности провести мирный саммит с участием Киева и Москвы. Зеленский предложение не оценил.

“Мы не видим представителей России на таком саммите”, – сказал он.

По его словам, Киев хочет получить “справедливый мир для Украины”, а приглашать к диалогу Россию стоит, когда “цивилизованные страны разработают план”.

город Горняк

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