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Зеленский отверг призыв Папы Римского к мирным переговорам с РФ

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Президент Украины по-прежнему выступает за продолжение конфликта

Зеленский отверг призыв Папы Римского к мирным переговорам с РФ

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу Папы Римского Франциска по мирному урегулированию конфликта и назвал его слова “виртуальным посредничеством”. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Накануне глава Католической церкви заявил, что проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это, поднять белый флаг и согласиться на переговоры. К тому же сейчас “есть много желающих выступить в роли посредников, в частности, Турция”.

В ответ Зеленский поблагодарил украинских капелланов за поддержку военных и дал понять, что не намерен идти с Россией на диалог. “Вот что такое церковь – с людьми, а не за две с половиной тысячи километров – где-то там заниматься виртуальным посредничеством”, – заявил президент Украины.

8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с Зеленским заявил о готовности провести мирный саммит с участием Киева и Москвы. Украинский лидер это предложение сразу же отверг, объяснив тем, что хочет получить “справедливый мир для Украины”.

новости Локтевский

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