По его мнению, документ является “возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего”

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “Об исторически населенных украинцами территориях РФ”. Как сообщает РИА Новости, он назвал его “возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего”.

Согласно документу, Украина заявляет о необходимости обеспечить российских украинцев “правами на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступ к украиноязычным СМИ, права на мирное собрание”. Кроме того, Зеленский поручил правительству разработать план действий по “сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях”.

К последним в документе относят территории в пределах шести регионов России: Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Горняк22



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