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Зеленский подписал указ “Об исторически населенных украинцами территориях РФ”

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По его мнению, документ является “возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего”

Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “Об исторически населенных украинцами территориях РФ”. Как сообщает РИА Новости, он назвал его “возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего”.

Согласно документу, Украина заявляет о необходимости обеспечить российских украинцев “правами на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступ к украиноязычным СМИ, права на мирное собрание”. Кроме того, Зеленский поручил правительству разработать план действий по “сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях”.

К последним в документе относят территории в пределах шести регионов России: Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

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