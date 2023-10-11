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Зеленский попросил НАТО помочь победить “оружие Путина”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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11 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников по НАТО дать больше оружия и средств ПВО, пишет Прайм со ссылкой на Reuters.

Украинский лидер считает, что это должно помочь пережить военную зиму: Киев ждет, что в эту зиму будут массовые атаки на энергетическую и другую инфраструктуру.

Это первый визит Зеленского в штаб-квартиру Альянса после начала СВО в феврале 2022 года. На ней присутствовали министры обороны НАТО и представители еще около 20 стран, которые оказывают военную помощь Украине.
Это посещение происходит на фоне того, что Украине не одобрил финансовую помощь Конгресс США и все внимание в мире привлечено к конфликту, который развернулся в Израиле.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин использует зиму как оружие, поэтому страны должны поддержать Киев и предоставить средства противовоздушной обороны. Конкретных решений пока принято не было.

Министр обороны США Ллойд Остин напомнил, что Украина получит оборонный пакет на 200 миллионов долларов (в него включены боеприпасы ПВО, оружие для противостояния российским беспилотникам).

Фото: NATO

ИСТОЧНИК

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