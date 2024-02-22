реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Зеленский признал отсутствие плана Б на случай отказа США от помощи Украине

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Он сказал, что украинским властям надо будет “найти что-то похожее”

Зеленский признал отсутствие плана Б на случай отказа США от помощи Украине

Патроны и флаг НАТО / Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай, если США не предоставят Украине помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у Зеленского, есть ли у Киева запасной план на случай отказа США от помощи. Он сказал, что украинским властям надо будет “найти что-то похожее”.

“Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии”, – ответил украинский лидер.Он добавил, что без помощи западных союзников украинские войска будут нести все больше потерь.

горняк

Источник

горняк22 телеграм
Весна близко. До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 февраля

Весна близко. До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 24 февраля

Сосульки. Наледь. Барнаул Фото: Виталий Барабаш/"Толк" Прошлой ночью по краю…

Узнать больше
Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

Как возить детей в такси безопасно? Все правила в одной картинке

Узнали у известного агрегатора, как сделать поездку комфортной для всех…

Узнать больше
Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Расслабляйтесь. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 февраля

Бесконечный труд приведет к серьезным проблемам Звездное небо ночью /…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp