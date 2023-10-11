Зеленский признался: СВО подходит к концу

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11 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Выступая в эфире румынского круглосуточного новостного телеканала Digi 24, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт с Россией находится в своей завершающей стадии. Однако при этом он воздержался от комментариев по поводу непосредственно самой даты завершения этого вооруженного противостояния. Пишет Военное Дело.

«Это последняя часть войны, не середина. <…> Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений — деньги, вооружения, — но мы в последней части, самой трудной», пояснил журналистам украинский лидер.

При этом Зеленский выразил благодарность властям Румынии за оказание военной поддержки, в части поставки на Украину для нужд ВСУ артиллерийских боеприпасов. Кроме того, он выразил надежду, что в ближайшей перспективе Бухарест передаст Киеву и средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Если Румыния могла бы нам помочь системами ПВО, было бы чудесно. У вас есть системы, которых у нас нет», отметил Зеленский.

Фото: www.prеsidеnt.gоv.uа

Автор: vizitka01

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