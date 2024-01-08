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08 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Владимир Зеленский попросил Европу «преподать урок» России за проведение специальной операции. Его цитирует «РБК-Украина».

«Чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность», — заявил он.

По мнению Зеленского, для успеха ЕС на поле боя ему необходимо сформировать единую военную промышленность. Он убежден, что это позволит “защитить” континентов военном отношении от России.

Москва начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью “защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима” .Президент Путин отметил, что спецоперация была вынужденной и у Москвы не было другого выхода.

По его словам, Россия уже 30 лет пытается договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивается то с циничным обманом ложью, то с попытками давления и шантажа. Пишет ИА EADaily.

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Photo



Автор: glavred

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