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11 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Владимир Зеленский проговорился – названа дата масштабного нападения Запада на Россию. Константин Сивков прочитал заявление президента Украины между строк. Пишет Царьград.

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках саммита Европейского политического сообщества заявил о том, что Россия сегодня якобы стремится к заморозке конфликта, передал в программе “Царьград. Главное” экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

При этом, если перемирие будет заключено, противостояние может разгореться снова в 2028 году, поскольку к этому времени русская армия восстановится и будет готова к ещё более масштабной кампании, уверен глава Незалежной.

Аналогичную точку зрения совсем недавно выразил и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Эти неоднозначные прогнозы в эфире программы проанализировал военный эксперт, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков:

Это тот уникальный случай, когда я соглашаюсь с господином Зеленским. Но по поводу сроков, а не с точки зрения обстоятельств. Дело не в России. Дело в том, что пятая колонна в нашей стране жаждет так называемого перемирия по модели “Хасавюрт-2” или “Минск-3”. И если ей удастся этого добиться совместно с усилиями Запада, то тогда к 2028 году США и их сателлиты развяжут большую войну против России. Это сто процентов.

Противникам нужен примерно такой временной лаг, чтобы развернуть полномасштабную военную инфраструктуру против русских: не просто сохранить украинский плацдарм, но и мощно укрепить его, дополнительно подготовить части ВСУ, дать им серьёзную авиацию и современные средства ПВО.

Не пять-шесть комплексов Patriot, а 100-150. И тогда, через три-четыре года, к 2028-му, если мы сейчас пойдём на перемирие под давлением пятой колонны, мы получим полноценную войну. Об этом, собственно, и говорит господин Зеленский. Я с ним в этом согласен, – заключил собеседник “Первого русского”.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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Горняк22