Зеленский: Украина не имеет отношения к падению самолета Пригожина

Он подчеркнул, что “все понимают, кто имеет отношение”

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости.

“Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение”, — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что по одной из версий, взрывное устройство, из-за которого упал самолет, было расположено в отсеке шасси. После взрыва оторвавшееся крыло ударило в стабилизатор, джет начал набирать высоту, а затем пошел в штопор.

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