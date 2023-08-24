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Зеленский: Украина не имеет отношения к падению самолета Пригожина

ГОРНЯК2201 mins

Он подчеркнул, что “все понимают, кто имеет отношение”

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина. Об этом сообщает РИА Новости. 

“Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение”, — заявил Зеленский. 

Ранее стало известно, что по одной из версий, взрывное устройство, из-за которого упал самолет, было расположено в отсеке шасси. После взрыва оторвавшееся крыло ударило в стабилизатор, джет начал набирать высоту, а затем пошел в штопор.

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