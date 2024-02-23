Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ

Он утверждает, что это наступление “удивит” Россию

Флаг НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

ВСУ готовят новое контрнаступление в Черном море и зоне спецоперации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он утверждает, что это наступление “удивит” Россию.

Напомним, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что штаб, который планировал украинское контрнаступление, работает за пределами Украины — преимущественно в Прибалтике.

Всего за время контрнаступление Киев потерял почти 166 тысяч солдат, 800 танков, в том числе половину немецких Leopard, 123 самолета и порядка 2,4 тысяч единиц броанетехники.

новости горняк



Источник