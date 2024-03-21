Зеленый день календаря. Сколько на Алтае леса и как его восстанавливают

А также защищают от пожаров, которых бывает несколько сотен за сезон

Ленточный бор в Павловске / Фото предоставлено ЛХК “Алтайлес”

21 марта – один из самых зеленых дней календаря. Именно в эту дату во всем мире отмечают День лесов. Алтайский край – регион малолесный, а потому нам особенно важно беречь свой кусочек “легких” планеты. Рассказываем, сколько в регионе леса и что с ним делают, чтобы не становилось меньше.

1

Так, и сколько в Алтайском крае леса?

Лес в Алтайском крае занимает 28% от площади региона. Это 4,5 млн га, сказано в докладе о состоянии окружающей среды в крае в 2022 году (данных за 2023 год пока нет). Для сравнения: в Красноярском крае лес расположен на 107 млн га, в Иркутской области – 64 млн га, Томской области – 19 млн га. А лидер по площади лесов – Якутия (154 млн га).

Еще немного об алтайском лесе:

четыре лесохозяйственных района: ленточные боры, приобские леса, леса Салаирского кряжа, предгорные леса;

четыре ленточных бора: Барнаульский, Касмалинский, Кулундинский, Алеусский;

четыре основные породы: береза (34%), сосна (30%), осина (20%), ель, пихта (7,8%);

две категории: защитные (72%) и эксплуатационные (28%).

В большинстве алтайских лесов сплошная рубка запрещена.

2

Но ведь рубки все равно проводятся, почему?

Рубки проводятся, лес идет на глубокую переработку. Из него делают пиломатериалы, плиты МДФ и ДСП, фанеру, погонажные изделия, клееный брус (различные комплекты из него), пеллеты, брикеты, дрова.

Но в защитных лесах закон разрешает рубить лишь выборочно: не более трех деревьев из десяти (интенсивность до 30%), и то только сухие, старые и больные – другими словами, подходящие под определенные критерии.

В целом в течение года в лесах региона разрешено заготавливать не более 6 млн куб. м древесины. Но по факту рубят в два раза меньше – 3-3,3 млн куб. м.

И делает это не кто угодно, а только лесопользователи, взявшие участки в долгосрочную аренду, либо краевые учреждения.

Долгие годы рубки в стране велись бессистемно. И именно из-за этого еще в 1880 году была уничтожена Локтевская лента. Ситуация стабилизировалась только после 1947 года, когда были созданы лесхозы. Если до 1915 года площадь ленточных боров в Алтайском крае составляла 475 тыс. га, то в 2019-м – более 1 млн га. Все четыре ленты в целости и сохранности.

3

Сколько в регионе лесопользователей?

В Алтайском крае 47 частных арендаторов леса. И два государственных предприятия – краевые автономные учреждения “Алтайлес” и “Боровлянский лесхоз”.

Треть от объема древесины (а именно 1 млн куб. м) заготавливает лесная холдинговая компания “Алтайлес ” (не путайте с КАУ “Алтайлес” – это разные организации). Арендатор работает на территории 700 тыс. га лесного фонда (15% от всей площади).

Кстати, в холдинге “Алтайлес” разработали специальный чат-бот, который помогает установить законность рубки. Кроме того, на всех лесозаготовительных и перерабатывающих предприятиях, в том числе Павловском ДОКе, Рубцовском ЛДК и Каменском ЛДК, древесина учитывается в системе ЛесЕГАИС. Это гарантирует прозрачность деятельности на всех этапах. Поэтому важно, чтобы лесом занимались не случайные люди, а специализированные компании. Их деятельность легко проверить.

4

Почему в регионе много лесных пожаров?

Лесные пожары – большая проблема многих регионов страны. И в Алтайском крае серьезные возгорания происходят каждый год. Но есть особо страшные годы. По данным регионального Минприроды, в 2023-м огонь охватил 23 тыс. га. Для понимания масштаба: годом ранее площадь ограничилась 5 тыс. га. Более крупные возгорания были в 2006-м (45 тыс. га), в 1999-м (32 тыс. га). А в 1997 году полыхало почти 136 тыс. га.

Есть мнение, что лес поджигают сами арендаторы, чтобы побольше вырубить. Но это неправда. Жечь лес ради выгоды просто бессмысленно.

Процедура заготовки древесины после крупных лесных пожаров сильно усложнена, из-за чего к разработке гарей можно приступить не раньше, чем через один или два года. За это время сгоревшая древесина теряет свои товарные качества и не представляет ценности. Поэтому лесные пожары не выгодны арендаторам, у которых “выпадают” запланированные объемы древесины. Арендаторам важно, чтобы лес был всегда, для этого они вкладывают средства в его охрану и лесовосстановление.

Так от чего же возникают пожары? Одна из главных причин – сухие грозы (когда молния попадает в дерево, оно загорается, огонь распространяется на соседние и пошло-поехало). Например, в прошлом году из 276 лесных пожаров половина была именно из-за грозовых разрядов. Еще более чем в сотне возгораний виноват человек: от непотушенной сигареты или костра до сухих палов.

Особенно быстро вспыхивают хвойные леса на юге Алтайского края. Там почти нет травы, зато много легко воспламеняемой опавшей хвои.

5

Кто и как защищает леса от пожаров?

Защита леса от пожара – задача государственного уровня. Однако в Алтайском крае выстроена система охраны лесов и силами арендаторов. Самые уязвимые леса региона – ленточные и приобские боры – находятся в аренде холдинга “Алтайлес”.

О том, что компании делают для защиты от пожара, amic.ru подробно писал в материале “Лес – наше все. Как на Алтае работают два современных лесных предприятия”.

Для борьбы с пожарами на предприятиях холдинга есть все необходимое: пожарные автомобили, тракторы и другая техника, инвентарь, оборудование, пожарно-наблюдательные вышки, 100%-е видеонаблюдение. И, конечно, люди, готовые в любой момент бросить все силы на тушение. Огонь – это страшно и тяжело. В прошлом году корреспондент amic.ru побывал на масштабном пожаре в Егорьевском районе. О том, что он там увидел, читайте в материале “Черные деревья и “зарево апокалипсиса”. Как и кто тушил пожар в Егорьевском районе”.

В случае возникновения крупных лесных пожаров мобилизуются силы и средства арендаторов, краевых учреждений, МЧС, фермеров.

В год холдинг тратит на содержание пожарной службы более 150 млн рублей.

6

А вырубленный и сгоревший лес потом восстанавливают?

Да, в Алтайском крае действует целая система лесовосстановления.

В 2023 году Рослесинфорг (государственное лесоучетное ведомство) опубликовало новость о том, что за десять лет площадь ленточных боров увеличилась на 4 тыс. га. Это данные сразу по трем регионам (Новосибирская область, Забайкалье, Алтайский край). Именно Алтайский край, по информации ведомства, обеспечил рост “зеленых лент” за счет посадок саженцев, выращенных в лесных питомниках. Увеличение лесов произошло благодаря масштабным лесовосстановительным работам, которые провели лесопользователи.

В 2022 году (данных за 2023-й пока тоже нет) в крае засадили более 8,1 тыс. га.

Лесные питомники в Алтайском крае, где выращивают растения с открытой корневой системой / Фото предоставлено ЛХК “Алтайлес”

В регионе действует несколько питомников, где выращивают сеянцы в открытом грунте. И уже два лесосеменных центра, где растения с закрытой корневой системой, что более современно и эффективно. Первый – государственный, находится в Бобровке. Второй – на базе Каменского ЛДК. Его в прошлом году построили в селе Вылково Тюменцевского района. В год здесь будут выращивать до 2 млн сеянцев. И высаживать для пополнения лесных запасов региона.

Новый центр по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой / Фото предоставлено ЛХК "Алтайлес"

7

Правда ли, что жители региона могут получить лес и дрова по льготной цене?

Да, по региональному закону № 87 жители Алтайского края могут приобретать древесину для строительства и ремонта, а также дрова по льготной цене. Можно подать заявку в сельском совете, чтобы купить лес у арендатора или заготовить самому на неарендованных участках.

Для приобретения дров по рыночной цене можно воспользоваться удобным чат-ботом, где представлены цены и адреса точек продаж на предприятиях холдинга “Алтайлес”. Удобный сервис разработан специально для жителей, покупающих дровяное топливо.

ООО “Лесная холдинговая компания “Алтайлес”

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