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Земельная распродажа. Что за участки под застройку выставили на торги в Барнауле

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Земельная распродажа. Что за участки под застройку выставили на торги в Барнауле

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Волна торгов снова захлестнула строительную отрасль краевой столицы. На этот раз на аукционы выставили несколько участков в разных районах города, где планируется коммерческая застройка

Территория после пожара в частном секторе, маленький надел с гаражным довеском в жилой застройке и тысячи квадратных метров для складов и объектов для хранения автомобилей – в Барнауле поднялась очередная волна земельных аукционов. В январе и начале февраля будут расторгованы пять любопытных лотов, аренда которых по самым скромным оценкам сможет приносить бюджету около 3 млн рублей ежегодно. Чем и почем торгуют в новом году – в материале “Толка”.

Маленький и с гаражами

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