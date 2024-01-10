Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Волна торгов снова захлестнула строительную отрасль краевой столицы. На этот раз на аукционы выставили несколько участков в разных районах города, где планируется коммерческая застройка

Территория после пожара в частном секторе, маленький надел с гаражным довеском в жилой застройке и тысячи квадратных метров для складов и объектов для хранения автомобилей – в Барнауле поднялась очередная волна земельных аукционов. В январе и начале февраля будут расторгованы пять любопытных лотов, аренда которых по самым скромным оценкам сможет приносить бюджету около 3 млн рублей ежегодно. Чем и почем торгуют в новом году – в материале “Толка”.

Маленький и с гаражами

Взято отсюда