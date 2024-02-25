реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии

Информация о жертвах не поступала

25 февраля землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в КНР на северо-западе страны, сообщает “РИА Новости”.

По данным китайского сейсмологического центра, подземный толчок магнитудой 5,9 был зафиксирован в 12:15 часов (07:15 часов мск) недалеко от уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает РИА Новости.

Информации о пострадавших нет.

В свою очередь Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Китае у границы с Киргизией. Подземный толчок был зафиксирован в 04:15 часов по времени UTC (07:28 часов мск) в 158 километрах к западу от китайского города Аксу с населением 535 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров. По данным центра, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

погода рп5 погода по часам ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Школьница получила черепно-мозговую травму на концерте известного рэпера

Школьница получила черепно-мозговую травму на концерте известного рэпера

14-летнюю школьницу госпитализировали с черепно-мозговой травмой с концерта репера Шайни…

Узнать больше
В Сибири мальчик бросился под колеса автомобиля

В Сибири мальчик бросился под колеса автомобиля

В Новосибирске 13-летний мальчик бросился под колеса автомобиля. Полиция ночью.…

Узнать больше
Задержали миллиардера из списка Forbes, бывшего владельца уральского завода

Задержали миллиардера из списка Forbes, бывшего владельца уральского завода

Силовики задержали экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината Юрия Антипова, сообщили источники…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp