Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии

Информация о жертвах не поступала

25 февраля землетрясение магнитудой до 5,9 произошло в КНР на северо-западе страны, сообщает “РИА Новости”.

По данным китайского сейсмологического центра, подземный толчок магнитудой 5,9 был зафиксирован в 12:15 часов (07:15 часов мск) недалеко от уезда Акчи Кызылсу-Киргизского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает РИА Новости.

Информации о пострадавших нет.

В свою очередь Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Китае у границы с Киргизией. Подземный толчок был зафиксирован в 04:15 часов по времени UTC (07:28 часов мск) в 158 километрах к западу от китайского города Аксу с населением 535 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров. По данным центра, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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