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Землю ждет мощный магнитный удар и северные сияния

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Землю ждет мощный магнитный удар и северные сияния

Ученые зафиксировали солнечные пятна общей площадью больше Юпитера, а самое крупное из них в три раза больше Земли

Активная область солнечных пятен за несколько дней разрослась и по размеру стала лидером солнечного цикла, пишет RIA56.

Ученые зафиксировали, что размер центрального пятна на Солнце достигает диаметра порядка 40 тысяч км, что в три раза больше диаметра Земли. Общая площадь активной области превышает размер Юпитера. Мощный выброс корональной массы с 99% вероятностью нанесет лобовой удар по магнитосфере Земли.

Это спровоцирует яркие полярные сияния не только в северных и средних широтах, но и в южных. Учены предсказывают в ближайшие три дня максимальную радиационную угрозу для спутников и угрозу радиационной нагрузки на атмосферу Земли.

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Взято отсюда

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