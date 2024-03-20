Магнитная буря Фото: pixabay.com

Магнитные бури на планете вызывают облака солнечной плазмы, которые высвобождаются после вспышек на Солнце и достигают Земли

20 марта на Земле возможна очередная магнитная буря, сообщает “Российская газета” со ссылкой на портал Spaceweather.

Причиной геомагнитных возмущений может стать вызревшее солнечное пятно AR3615, которое произвело мощный корональный выброс класса M6,7. Это явление также может спровоцировать новые вспышки класса X на Солнце.

Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X (минимальный – A0.0). При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз.

При этом самой ожидаемой магнитной буре присвоили класс от G1 (самый низкий) и выше. Это самый распространенный вид магнитных бурь. Такие явления в северных широтах могут вызывать полярные сияния. Кроме того, из-за бурь могут сбоить электросети и спутниковая связь.

Ранее стало известно, что человечество может столкнуться с новой угрозой из-за вспышек на Солнце в 2024 году.

Взято отсюда