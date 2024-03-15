Землю в середине февраля настигла трехдневная магнитная буря

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По словам специалистов, периодичность магнитных штормов говорит о нестабильности Солнца, которая проявляется в этом марте

С 14 по 16 марта на Земле проходит серия магнитных бурь, сообщает “ГЛАС” со ссылкой на Лабораторию солнечной активности Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Магнитосфера пришла в возбужденное состояние 14 марта, после полудня по Москве. Следующие колебания магнитного поля случатся 15 и 16 марта. После этого до конца месяца никаких бурь не ожидается.

В апреле, по предварительным прогнозам, магнитосфера может пребывать в неспокойном состоянии в период с 3-го по 5-е и с 7-го по 8-е число. Сам же магнитный шторм, вероятно, накроет планету к 9 апреля.

Напомним, что магнитные бури происходит из-за воздействия потока солнечного ветра на магнитосферу Земли. При этом такие магнитные возмущения могут повлиять на физическое и психическое состояние людей. Так, метеозависимые люди могут испытывать тревожность, головные боли, бессонницу, а также переживать скачки давления и обострение хронических заболеваний.

Ранее на Солнце зафиксировали сильную 13-минутную вспышку. Специалисты присвоили ей высокий класс М.

Взято отсюда.

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