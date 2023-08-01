Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 2 августа
Местами температура поднимется до +34 градусов
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае продолжается период аномальной жары. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По краю температура воздуха составит от +29 до +34 градусов. Местами возможны дожди и грозы. Утром туман. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +29 до +31 градуса. Преимущественно без осадков.
Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.