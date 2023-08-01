Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 2 августа

Местами температура поднимется до +34 градусов

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае продолжается период аномальной жары. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +29 до +34 градусов. Местами возможны дожди и грозы. Утром туман. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +29 до +31 градуса. Преимущественно без осадков.

Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

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