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Жена Бари Алибасова назвала причину госпитализации продюсера

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Супруги решили перестраховаться

Жена Бари Алибасова назвала причину госпитализации продюсера

Бари Алибасов / Фото: соцсети продюсера

Жена продюсера группы “На-На” Бари Алибасова рассказала причину госпитализации супруга. Как сообщает Telegram-канал Shot, у деятеля культуры просто поднялось давление и они решили перестраховаться.

Елена Калинина рассказала, что еще утром Алибасов бегал на беговой дорожке, а вечером ему стало плохо.

“Давление чуть поднялось, и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой”, – объяснила она. Ранее СМИ сообщили, что Алибасов находится в реанимации. В публикациях утверждалось, что у него подозревали инсульт. В ноябре 2023 года, у Алибасова нашли опухоль и патологии головного мозга. После этого медики назначили ему операцию по удалению новообразования.

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