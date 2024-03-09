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Женщина погибла при пожаре в Камне-на-Оби

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Причиной произошедшего называют неосторожное обращение с огнем

Женщина погибла при пожаре в Камне-на-Оби

Огонь / Источник фото: unsplash.com

Женщина погибла при пожаре в частном доме в Камне-на-Оби, сообщает местное издание “Каменские новости”.

Инцидент случился ночью на улице Омской. На месте работали 12 человек на 4 пожарных машинах, а также полиция и скорая помощь.

Огонь потушили на площади 45 “квадратов” – он повредил стены, веранду и кровлю. Причиной называют неосторожное обращение с огнем.

“Пожар ликвидирован в 04:25. Во время обследования жилища был обнаружен труп женщины 1955 года рождения, отравившейся, по всей видимости, продуктами горения”, – отмечает издание.

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