Женщина пострадала при опрокидывании иномарки на Алтае

Водитель не рассчитал скорость и не справился с управлением

Фото: 04.мвд.рф

52-летняя женщина пострадала при опрокидывании иномарки в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 17 января около 17:30 вблизи села Урлу-Аспак из-за того, что 59-летний водитель Honda Stream не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, угодив в кювет.

В результате раненую пассажирку госпитализировали, а в отношении автомобилиста завели дело по статье о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).

горняк



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