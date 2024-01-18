реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Женщина пострадала при опрокидывании иномарки на Алтае

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Водитель не рассчитал скорость и не справился с управлением

Женщина пострадала при опрокидывании иномарки на Алтае

Фото: 04.мвд.рф

52-летняя женщина пострадала при опрокидывании иномарки в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 17 января около 17:30 вблизи села Урлу-Аспак из-за того, что 59-летний водитель Honda Stream не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, угодив в кювет.

В результате раненую пассажирку госпитализировали, а в отношении автомобилиста завели дело по статье о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).

горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В барнаульском музее военной истории откроют экспозицию, посвященную СВО

19.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле начали ходить новые трамваи. Правда, только по депо

19.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульцы остались без воды из-за прорыва водопровода — список адресов

19.01.2024

 Новости Алтай

Тысяча чертей! Внучка Боярского поразила интернет своими формами — смотрим горячие фото звездной наследницы

19.01.2024

 Новости Алтай

«Отнеслась к подарку без особого энтузиазма». Как вся страна две недели искала токаря и логопеда из Тюмени, которые выиграли миллиард в лотерею

19.01.2024

 Новости Алтай

«Где вы видели церковный купол с крестом, стоящий на земле?»: показываем фотографии из зауральского села

19.01.2024

 Новости Алтай

Лавров высказался о прямых переговорах Москвы и Киева: новости СВО за 18 января

19.01.2024

 Новости Алтай

Вырвала клок и душила: бийчанки подрались из-за детей, не поделивших качели

19.01.2024

 Новости Алтай

Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске