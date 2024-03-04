реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Женщина пострадала в столкновении двух легковых авто на улице Балтийской в Барнауле

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сотрудники полиции проводят проверку

Женщина пострадала в столкновении двух легковых авто на улице Балтийской в Барнауле

Кадр с места аварии на улице Балтийской / Источник: “В курсе 22”

Столкновение двух легковых автомобилей произошло днем 4 марта в Барнауле. Как рассказали в алтайской Госавтоинспекции, ДТП произошло в районе дома по адресу улица Балтийская, 96. 

В аварии приняли участие Renault Megane под управлением 46-летнего мужчины и ВАЗ-21074, за рулем которого был 23-летний водитель. Травмы получила 52-летняя пассажирка Renault – ее доставили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что еще одно ДТП с пострадавшим произошло при столкновении двух авто на улице Матросова. Проводится проверка. 

новости Локтевский

Источник

горняк22 телеграм
Цените уют. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 5 марта

Цените уют. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 5 марта

Благоприятная обстановка дома зарядит вас энергией, которая поможет в делах…

Узнать больше
В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела

В шести населенных пунктах Белгородской области пропал свет после обстрела

Лампочки. Архивное фото Шесть населенных пунктов Шебекинского округа остались без…

Узнать больше
Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР

Мирный житель пострадал при обстреле Верхнеторецкого в ДНР

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото Мирный…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp