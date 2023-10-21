Женщина пострадала в жестком ДТП под Барнаулом
Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и вылетел на встречку
Фото: “В курсе 22”
Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Павловск, сообщили в ГИБДД Алтайского края.
21 октября 44-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с Toyota Prius.
“В результате ДТП пассажиру Toyota Prius, женщине 1969 года рождения, оказана медицинская помощь, госпитализирована”, – рассказали в ведомстве.
Ранее на трассе Романово – Камень-на-Оби погиб пассажир легковушки при столкновении с КамАЗом.
Горняк22
Источник