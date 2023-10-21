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Женщина пострадала в жестком ДТП под Барнаулом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и вылетел на встречку

Фото: “В курсе 22”

Женщина пострадала при столкновении двух автомобилей на трассе Барнаул – Павловск, сообщили в ГИБДД Алтайского края.

21 октября 44-летний водитель Toyota Mark II не справился с управлением и выскочил на встречку, где столкнулся с Toyota Prius.

“В результате ДТП пассажиру Toyota Prius, женщине 1969 года рождения, оказана медицинская помощь, госпитализирована”, – рассказали в ведомстве.

Ранее на трассе Романово – Камень-на-Оби погиб пассажир легковушки при столкновении с КамАЗом.

Горняк22

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