Женщина с двумя детьми погибла при пожаре в Новосибирской области

Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание

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В Ордынском районе Новосибирской области произошел пожар, в котором погибла женщина и двое детей. Об этом сообщает Mash Siberia.

К моменту прибытия пожарных здание сгорело полностью, внутри они нашли тела женщины, мальчика и девочки.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Полностью обстоятельства случившегося установят эксперты.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в Алтайском крае погибли двое детей, а за жизнь их мамы борются врачи. Возгорание произошло в селе Краснощеково.

Пожарные вытащили пострадавших из дома живыми и передали медикам, но в больнице дети скончались.

город Горняк



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