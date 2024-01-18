реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Женщина выиграла в лотерею 148 млн фунтов стерлингов и разорвала отношения с семьей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

По словам обладательницы огромного джекпота, родственники стали рассматривать ее лишь как “дойную корову”

Женщина выиграла в лотерею 148 млн фунтов стерлингов и разорвала отношения с семьей

Фото: pxhere.com

Обладательница огромного джекпота в размере 148 млн фунтов стерлингов Джиллиан Бэйфорд разорвала отношения с семьей, пишет “Мир24”.

Жительница города Данди в Шотландии выиграла в лотерею еще в 2012 году. Она думала, что с такой суммой решит все свои проблемы, но по итогу не стала счастливой.

Уже чуть больше чем через год Джиллиан развелась с супругом, так как брак не выдержал стресса от управления таким капиталом. А впоследствии она разочаровалась и в своих родственниках.

Она тратила на них миллионы, но вместо благодарности ее стали рассматривать лишь как “дойную корову” и фактически перестали считать членом семьи.

“Это было очень обидно. Деньги должны были сделать нас всех счастливыми, но родственники стали требовательными и жадными”, – сказала Бэйфорд, которая в итоге решила порвать с такой родней.

город Горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Крещенский сочельник – голодный вечер. Главные народные приметы 18 января

18.01.2024

 Интересное

Дополнительные запреты на продажу алкоголя предлагают ввести в Алтайском крае

18.01.2024

 Интересное

Мэрия Барнаула заберет у владельцев жилья в центре города три земельных участка

18.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 6 млн рублей продают синий Mercedes с мощностью в 333 лошади

18.01.2024

 Интересное

ПВО предотвратила атаки беспилотников на Московскую и Ленинградскую области

18.01.2024

 Интересное

Расстрелявший бездомных собак житель Бийска отделался предупреждением

18.01.2024

 Интересное

Стало известно, почему из школьного меню в Барнауле исчезли супы

18.01.2024

 Интересное

Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

18.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае возбудили 22 уголовных дела о контрабанде леса

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске