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Женщину, переходившую дорогу на красный, сбили в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

После аварии она не смогла самостоятельно подняться с асфальта

Фото: “Инцидент Барнаул”

Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла на пересечении улиц Германа Титова и 40 лет Октября. Подписчики сообщества “Инцидент Барнаул” рассказали о том, что пострадавшая переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Самостоятельно подняться с асфальта женщина не смогла, помощь ей оказывали очевидцы. 

Информации о состоянии пешехода нет.

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