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Женщины без погон. Как выбирали самую красивую сотрудницу алтайских колоний

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Победительницей конкурса “Мисс УИС” стала Наталья Никулина из Новоалтайска

“Мисс УИС” / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Конкурс профессионального мастерства, красоты и талантов “Мисс УИС” прошел 20 октября в Алтайском крае уже в третий раз. Участие в нем приняли 14 сотрудниц уголовно-исполнительной системы из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Рубцовска и Шипуново.

Накануне финала конкурса участницы показывали свои навыки в физической подготовке: бегали и стреляли из оружия. На финальном же этапе сотрудницы должны были блеснуть не только красивыми нарядами, но и умением рассказать о своей профессии и родном регионе. Например, в одном из конкурсов девушки показывали ролики, в которых в шуточной (а иногда в очень серьезной) форме рассказывали о том, чем занимаются в структуре УФСИН. В этом году за корону боролись “надзирательницы” СИЗО, колоний, психологи, кадровики.

Во втором конкурсе девушки должны были креативно рассказать об Алтайском крае или городе Барнауле. В финале же участницы продемонстрировали свои творческие номера: пели, танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах.

Оценивало мастерство девушек жюри, состоящее из руководства УФСИН РФ по Алтайскому краю, журналистов, блогеров и организаторов конкурсов красоты. В итоге третье место заняла начальник спецотдела СИЗО-1 Елена Широких. Корона первой вице-мисс досталась Александре Архиповой. Красивая блондинка покорила жюри танцем, который она исполнила вместе со своим мужем. Александра работает в уголовно-исполнительной инспекции Центрального района Барнаула. Она также стала победительницей онлайн-конкурса “Мисс УИС”, проходившего в социальной сети amic.ru во “ВКонтакте”.

Победу жюри присудило Наталье Никулиной из ЛИУ № 8 в Новоалтайске, которая вместе с двумя дочками исполнила трогательную песню и сыграла на пианино.

Теперь Наталья Никулина представит Алтайский край в подобном конкурсе на уровне Сибири.

О том, как прошел конкурс красоты, смотрите в нашем фоторепортаже.

город Горняк

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