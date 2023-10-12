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Жертв стало больше: при падении обломков дрона под Белгородом погиб ребёнок

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 |  12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сначала сообщалось о двух погибших и двух пострадавших. Сейчас появилась уточнённая информация – при ЧП также погиб ребёнок. Таким образом, количество жертв увеличилось до трёх. Пишет Царьград. – Три человека погибли, один из них – маленький ребёнок. Ещё два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни, – сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. – Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь. Обязательно решим все проблемы, которые будут у вас, родные и близкие, которые сейчас остались без своих близких сердцу людей, – дополнил губернатор. Отметим, ночью 12 октября украинский беспилотник удалось сбить на территории Белгородской области. Однако его обломки рухнули на частный жилой дом. Один жилой дом полностью разрушило, ещё два повредило частично, также повреждения получили три легковых автомобиля. Фото: NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

новости Алтайский

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