Жесткое ДТП с мотоциклистом произошло в Барнауле

На месте работали спасатели и сотрудники скорой помощи

Фото: amic.ru

Жесткое ДТП с мотоциклистом произошло на проспекте Космонавтов неподалеку от пересечения с улицей Малахова. На месте побывал корреспондент amic.ru.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи. Жив ли мотоциклист — неизвестно. Подробности аварии выясняются.

Напомним, что утром авария с участием грузовой машины произошла на трассе под Барнаулом. водитель легкового автомобиля начал обгонять несколько машин и зацепил колесо грузовика. Из-за этого последний опрокинулся и оказался вне дороги.

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