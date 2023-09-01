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Жесткое ДТП с мотоциклистом произошло в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

На месте работали спасатели и сотрудники скорой помощи

Фото: amic.ru

Жесткое ДТП с мотоциклистом произошло на проспекте Космонавтов неподалеку от пересечения с улицей Малахова. На месте побывал корреспондент amic.ru. 

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи. Жив ли мотоциклист — неизвестно. Подробности аварии выясняются.

Напомним, что утром авария с участием грузовой машины произошла на трассе под Барнаулом. водитель легкового автомобиля начал обгонять несколько машин и зацепил колесо грузовика. Из-за этого последний опрокинулся и оказался вне дороги.

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