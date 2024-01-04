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Жесткое ДТП случилось на трассе Бийск – Барнаул недалеко от места гибели Евдокимова

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Toyota Corolla столкнулась с “Газелью”, бок у легковушки смяло

Жесткое ДТП случилось на трассе Бийск – Барнаул недалеко от места гибели Евдокимова

Пострадавшая Toyota Corolla / Фото: телеграм-канал “News. Алтай”

Жесткая авария произошла на трассе Барнаул – Бийск перед поворотом на Плешково, где в 2005 году погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Об этом сообщил телеграм-канал “News. Алтай”.

На видео с места ДТП видно, что столкнулись Toyota Corolla и грузовая “Газель”. У легковушки сильно смят бок. На месте работают сотрудники экстренных служб. 

О пострадавших в аварии не сообщается. 

Напомним, что в августе 2005 года рядом с поворотом на Плешково погибли губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, его водитель и охранник. В аварии выжила только его жена Галина.

новости Локтевский

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