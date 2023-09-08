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Жилет с котами Фредди Меркьюри продали за 17 млн рублей

ГОРНЯК2201 mins

Финальная стоимость превысила начальную в 20 раз

Фото: pxhere.com

Жилет, принадлежащий вокалисту группы Queen Фредди Меркьюри, продали на аукционе. На одежде были изображены портреты котов именитого музыканта, сообщили в аукционном доме.

Отмечается, что начальная цена шелкового жилета оценивалась в 5-7 тысяч фунтов, а продан он был за 139,7 тысячи фунтов стерлингов.

Финальная стоимость лота в 20 раз превысила оценочную.

Всего на торгах было представлено 59 лотов, которые принадлежали Фредди Меркьюри.

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