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08 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Удивительно, как предсказания Владимира Жириновского, сделанные им еще при жизни, заставляют задуматься о их невозможности. Однако, со временем становится ясно, что многие его прогнозы о политической ситуации становятся реальностью. Одной из его тем был русский язык, о котором он часто говорил.

Яркий политик, Владимир Жириновский, покинул нас уже два года назад, но его заявления всё еще остаются актуальными. В интернете постоянно вспоминают его предсказательные слова на разные темы. Как и положено выдающимся политикам, Жириновский был остроумным и ироничным.

В одной из своих речей он предложил заменить обучение английскому языку изучением автомата Калашникова для детей. По его мнению, это позволит необходимости изучать английский, так как весь мир будет говорить на русском: “Пускай дети изучают автомат Калашникова, вместо того чтобы заставлять их учить английский. Тогда весь мир будет говорить по-русски”.

В целом, Жириновский призывал к отмене обязательного изучения английского языка в школах и других образовательных учреждениях. Он считал английский язык языком агрессии, языком НАТО, на котором ведется война по всему миру. По его словам: “Зачем мне сдавать английский язык как грязь? Мне плевать на этот язык”.

В другой раз, на заседании президентского совета по культуре, Жириновский поднял вопрос о иностранных заимствованиях, которые портят русский язык. Он заявил: “Необходимо защищать русский язык. В противном случае, миллиарды людей на планете подумают, что у русских нет ни одного своего собственного термина”.

Также Жириновский предупреждал о событиях в “стране У”. Он открыто заявлял, что выборы, на которых был избран текущий президент этой страны, станут последними в ее истории. Как оказалось, он правильно угадал: голосование 2024 года было полностью отменено. Если бы он рассказал об этом четыре года назад, наверняка его бы приняли за сумасшедшего.

Фото: ANATOLY LOMOKHOV/GLOBALLOOKPRESS

Автор: glavred

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горняк