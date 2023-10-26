Житель Алтайского края избил, похитил и изнасиловал сестру жены

Житель Целинного района пойдет под суд сразу по нескольким тяжелым статьям. Как сообщает пресс-служба следственного комитета России по Алтайскому краю, мужчина избил, похитил и изнасиловал сестру жены.

В марте этого года, во время распития алкоголя в компании общих знакомых, обвиняемый и потерпевшая решили вместе съездить в магазин за добавкой на машине женщины. По дороге мужчина начал приставать к свояченице. Получив отказ, он избил родственницу, насильно посадил ее на пассажирское сидение и отвез на пустырь, где изнасиловал, пишет “МК-Барнаул”.

Вину злоумышленник не признал, однако следствию удалось собрать достаточно доказательств. Судить мужчину будут по трем статьям: похищение человека, совершенное с применением насилия, угон и изнасилование.

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