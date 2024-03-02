реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Житель Алтайского края пострадал при столкновении двух автомобилей в Горном

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Водителя привлекли к административной ответственности

Житель Алтайского края пострадал при столкновении двух автомобилей в Горном

ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф

Человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Улаганском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 1 марта около 08:30 вблизи села Акташ. 41-летний житель Алтайского края при движении на ВАЗ-21102 не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречной Chevrolet Niva.

В итоге водитель “Жигулей” был вынужден обратиться за медпомощью, однако госпитализация ему не понадобилась.

Полицейские завели на мужчину административный материал по статье о нарушении правил расположения транспортного средства.

новости Алтайский

Источник

горняк22 телеграм

Ректор АГМУ рассказала, как на Алтае готовят школьников для поступления в медвуз

И как это помогает решать кадровую проблему в медицине региона…

Узнать больше

Десятого заместителя назначил губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Юрий Абдуллаев будет курировать работу органов исполнительной власти в сфере…

Узнать больше

Россияне выберут имя многодетной маме-леопарду

Почетное право предложить варианты получил ВТБ Мама семейства дальневосточных леопардов…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp