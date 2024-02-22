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Житель Алтайского края повторно сел за руль пьяным и получил реальный срок

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В Мамонтовском районе суд приговорил местного жителя к реальному сроку за повторную пьяную езду на машине.

Первый раз мужчина совершил аналогичный проступок в 2022 году. Тогда ему назначили наказание в виде обязательных работ и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями. Однако это не стало для него уроком, и уже в 2023-ем году он вновь сел за руль пьяным, на этот раз, одолжив машину у знакомой. На одной из улиц райцентра его остановили полицейские, пишет “МК-Барнаул”.

Вину мужчина признал, но суд учел не только это, но и недостижение целей предыдущего наказания. Обвиняемому назначили шесть месяцев лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

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