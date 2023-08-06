Житель Алтайского края жестоко расправился с угонщиками

Мужчина застрелил двоих знакомых, с которыми поехал на охоту. После этого вместе с приятелем закопал тела, а на следующий день перепрятал их и залил кислотой. Один из погибших много лет унижал своего будущего убийцу, однако на суде сельчанин рассказал, что это здесь ни при чем. Он решился на преступление, потому что не стерпел того, что знакомые пытались угнать его автомобиль.

В конце июля суд вынес приговор мужчине и его другу, который не рассказал о преступлении. 16 октября 2022 года друзья Дмитрий и Артем ( все имена изменены – прим.) выпивали в одном из сел Солтонского района. Вскоре к ним нагрянули незваные гости – прямо на крыльцо дома на мотоцикле «ИЖ Планета-5» заехали двое знакомых – Петр и Вадим. Первый был пьян, железным конем управлял его друг. Возле дома мужчины упали, но быстро поднялись и направились к Дмитрию.

С одним из сельчан, Петром, у хозяина дома давно не сложились отношения. Обидчик был крупнее и сильнее своего приятеля, пользовался этим, часто унижал и подкалывал его. Дмитрий боялся знакомого, поэтому просто молча терпел все подтрунивания. Ранее Петр даже без спроса брал автомобиль знакомого, несколько раз приходил пьяным к нему домой, чтобы провоцировать, но в ответ не получал никакого отпора и продолжал наглеть.

Визиту нежданных гостей никто не обрадовался. Чтобы они ушли, Дмитрий сказал, что собирается на охоту. В ответ на это мужчины нагло сели в его автомобиль и сказали, что поедут с ними. В итоге компания заехала за ружьем, а потом отправилась в лес.

Мужчины успели отъехать от села несколько километров и машина застряла на бездорожье. Петр не удержался и грубо высказал Дмитрию все, что думает о его умении водить, а также грозился избить знакомого. Вскоре машину вытолкали, и следующая остановка была у вагончика, в котором жил родственник одного из сельчан. Дмитрий и Артем пошли туда за патронами, а напросившиеся на охоту приятели остались ждать в машине.

Когда друзья вернулись, в салоне автомобиля горел свет, а Петр сидел за рулем и пытался замкнуть провода, чтобы завести двигатель. Увидев приятелей, сельчанин сказал: «Вы сегодня отсюда не уедете».

Дмитрий испугался, что его могут избить и бросить в лесу, навел ружье на своего обидчика, а потом нажал на курок. Петр рухнул на сиденье и перестал подавать признаки жизни. Его приятель Вадим закричал и попытался схватить нож, который лежал в машине, но не успел, потому что Дмитрий вновь открыл огонь. Затем он еще раз выстрелил в каждого из сельчан и убедился, что они мертвы.

Друг Дмитрия был свидетелем этого преступления, но не вмешивался. После того, как стрельба закончилась, он только спросил:

– Ты зачем их в машине ухлопал, надо было вывести!

– Как уж есть. Если бы они вышли из машины, то не факт, что получилось бы, – ответил Дмитрий.

Затем мужчины сходили за лопатой к пастухам, которые жили неподалеку, и вырыли небольшую яму. Туда сбросили тела, а потом разъехались по домам. Дмитрий отогнал чужой мотоцикл на огород, чтобы он не привлекал внимание, и лег спать.

На следующий утро мужчины вернулись на место убийство, чтобы проверить, хорошо ли они закопали тела. Оказалось, что яма была неглубокой и вечером убитых решили перезахоронить более надежно. Погибших перекинули в более глубокую яму, после чего Дмитрий вылил туда кислоту, бутылку с которой взял с собой.

Вскоре о пропаже сельчан рассказали их родственники. Правоохранители быстро вышли на след Дмитрия и Артема, которые сначала отпирались, но в итоге признали вину.

На суде сельчане раскаялись. Дмитрия признали виновным по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц) и приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Артему за укрывательство особо тяжкого преступления (ч.2 ст.316 УК РФ) назначили наказание в виде штрафа 100 тыс рублей.

©АиФ Алтай