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Пластиковые окна в Горняке

Житель алтайского поселка пожаловался на коричневую воду из крана

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Специалисты уже работают над устранением проблемы

Житель алтайского поселка пожаловался на коричневую воду из крана

Грязная вода в Фирсово-3 / Фото: Barnaul 22

Житель поселка Фирсово-3 в Первомайском районе пожаловался на коричневую воду из крана. 

“Вот такая вода потекла из крана в поселке Фирсово-3. Причем вчера был заменен магистральный фильтр. А сегодня его состояние как после полугода использования”, – приводит его слова Barnaul 22.

В комментариях отметили, что бригады ресурсоснабжающего предприятия уже устраняют аварию на центральной канализационной сети. После завершения работ будет осуществлена промывка водопроводной сети.

В начале марта в Первомайском районе на черную воду также жаловались жителя села Баюновские Ключи.

новости Алтайский

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