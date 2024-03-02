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Житель алтайского села украл фонари с детской площадки и попался полиции

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На мужчину возбудили уголовное дело

Житель алтайского села украл фонари с детской площадки и попался полиции

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В райцентре Смоленского района Алтайского края полицейские раскрыли кражу двух декоративных фонарей с детской площадки, сообщает “МВД Медиа”.

О пропаже светильников правоохранителям доложил сотрудник администрации. Ущерб власти оценили более чем в 50 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи с камер: на них злоумышленник сначала безуспешно попытался сломать качели-балансир, а затем отломил фонари и ушел вместе с ними.

Подозреваемого задержали – им оказался неоднократно судимый 29-летний сельчанин. Он признался, что закопал фонари в сугробе, чтобы потом установить их у себя на участке. Похищенное изъяли и вернули на площадку. На мужчину завели уголовное дело по статье “Кража”.

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